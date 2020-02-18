Задержали на взятке налоговика. Фото: pershij.com.ua

https://racurs.ua/n133925-v-dnepre-na-vzyatke-pogorel-nalogovik-treboval-11-tys-doll-za-zakrytie-ugolovnogo-proizvodstva.html

Ракурс

За взятку задержали старшего следователя Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области и его сообщника адвоката.

Налоговик требовал 11 тыс. долл. за закрытие уголовного производства в отношении бывшего руководителя коммерческой структуры за финансовые правонарушения. Следователь к незаконной сделке привлек адвоката Совета адвокатов Днепропетровской области. Правоохранители задержали обоих злоумышленников после получения всей суммы неправомерной выгоды. Об этом 18 февраля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным сообщения о совершении преступления. Правоохранители устанавливают других возможных участников незаконной схемы.

Напомним, 10 февраля в Харьковской области на взятке задержали одну из помощниц судьи Московского районного суда Харькова. Злоумышленница получила неправомерную выгоду в сумме 15 тыс. грн и обещала повлиять на вынесение решения в пользу заявителя при рассмотрении материала о дорожно-транспортном происшествии.