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Ракурс
Задержали на взятке налоговика. Фото: pershij.com.ua

В Днепре на взятке погорел налоговик: требовал 11 тыс. долл. за закрытие уголовного производства (ФОТО)

18 фев 2020, 20:07
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За взятку задержали старшего следователя Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области и его сообщника адвоката.

Налоговик требовал 11 тыс. долл. за закрытие уголовного производства в отношении бывшего руководителя коммерческой структуры за финансовые правонарушения. Следователь к незаконной сделке привлек адвоката Совета адвокатов Днепропетровской области. Правоохранители задержали обоих злоумышленников после получения всей суммы неправомерной выгоды. Об этом 18 февраля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным сообщения о совершении преступления. Правоохранители устанавливают других возможных участников незаконной схемы.

Задержание на взятке. Фото: СБУ

Задержание на взятке. Фото: СБУ

Задержание на взятке. Фото: СБУ

Напомним, 10 февраля в Харьковской области на взятке задержали одну из помощниц судьи Московского районного суда Харькова. Злоумышленница получила неправомерную выгоду в сумме 15 тыс. грн и обещала повлиять на вынесение решения в пользу заявителя при рассмотрении материала о дорожно-транспортном происшествии.

Источник: Ракурс


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