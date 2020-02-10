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На Харьковщине помощница судьи погорела на взятке. Фото: прокуратура области

На Харьковщине помощник судьи требовала взятку и обещала «порешать» вопрос по делу о ДТП (ФОТО)

10 фев 2020, 14:29
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В Харьковской области на взятке задержали одну из помощниц судьи Московского районного суда Харькова.

Работнице суда уже сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды за влияние на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369−2 УК Украины). Ранее к правоохранителям обратился гражданин и заявил о фактах вымогательства денег. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что злоумышленница получила взятку в сумме 15 тыс. грн и обещала повлиять на вынесение решения в пользу заявителя при рассмотрении материала о дорожно-транспортном происшествии. Деньги поступили двумя траншами: первый на сумму 5 тыс. грн, второй — 10 тыс. грн.

В прокуратуре отметили, что подозреваемой в коррупционных действиях грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование.

На Харьковщине помощница судьи погорела на взятке. Фото: прокуратура области

На Харьковщине помощница судьи погорела на взятке. Фото: прокуратура области

На Харьковщине помощница судьи погорела на взятке. Фото: прокуратура области

Напомним, 5 февраля в Закарпатской области на взятке погорел председатель одного из районных судов. Оказалось, что председатель суда требовал 15 тыс. грн от физического лица за удовлетворение гражданского иска.

Источник: Ракурс


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