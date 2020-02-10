На Харківщині помічниця судді погоріла на хабарі. Фото: прокуратура області

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У Харківській області на хабарі затримали одну із помічниць судді Московського районного суду Харкова.

Працівниці суду вже повідомили про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди за вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369−2 КК України). Раніше до правоохоронців звернувся громадянин і заявив про факти вимагання грошей. Про це 10 лютого повідомила прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що зловмисниця отримала хабар у сумі 15 тис. грн і обіцяла вплинути на винесення рішення на користь заявника при розгляді матеріалу про дорожньо-транспортну пригоду. Гроші надійшли двома траншами: перший на суму 5 тис. грн, другий — 10 тис. грн.

У прокуратурі відзначили, що підозрюваній у корупційних діях загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 5 лютого у Закарпатській області на хабарі погорів голова одного з районних судів. Виявилося, що голова суду вимагав 15 тис. грн від фізичної особи за задоволення цивільного позову.