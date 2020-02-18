Затримали на хабарі податківця. Фото: pershij.com.ua

https://racurs.ua/ua/n133925-u-dnipri-na-habari-pogoriv-podatkivec-vymagav-11-tys-dol-za-zakryttya-kryminalnogo-provadjennya.html

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За хабар затримали старшого слідчого Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області та його спільника адвоката.

Податківець вимагав 11 тис. дол. за закриття кримінального провадження щодо колишнього керівника комерційної структури за фінансові правопорушення. Слідчий до незаконної оборудки залучив адвоката Ради адвокатів Дніпропетровської області. Правоохоронці затримали обох зловмисників після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Про це 18 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим повідомлення про вчинення злочину. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників незаконної схеми.

Нагадаємо, 10 лютого у Харківській області на хабарі затримали одну із помічниць судді Московського районного суду Харкова. Зловмисниця отримала неправомірну вигоду в сумі 15 тис. грн і обіцяла вплинути на винесення рішення на користь заявника при розгляді матеріалу про дорожньо-транспортну пригоду.