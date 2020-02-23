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Военная прокуратура. Фото: LIGA.net

Директор одного из заводов «Укроборонпрома» задержан при получении взятки (ФОТО)

23 фев 2020, 18:25
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Борьба с коррупцией в «Укроборонпроме» продолжается. Директор Шосткинского казенного завода «Звезда», который входит в состав концерна «Укроборонпром», был задержан при получении взятки в размере 5 тыс. долл.

О задержании директора госпредприятия сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона Украины.

Задержание директора Шосткинского казенного завода «Звезда». Фото: Военная прокуратура

Следствие подозревает, что чиновник требовал взятку в сумме 5 тыс. долл. за заключение договора о хранении имущества в нежилом помещении здания, расположенного на территории завода, а также за последующее заключение договора аренды данного помещения.

Задержание директора Шосткинского казенного завода «Звезда». Фото: Военная прокуратура

Факт получения взятки директором завода зафиксирован сотрудниками военной прокуратуры. Чиновник был задержан, а неправомерная выгода в сумме 5 тыс. долл. изъята.

Задержание директора Шосткинского казенного завода «Звезда». Фото: Военная прокуратура

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Задержание директора Шосткинского казенного завода «Звезда». Фото: Военная прокуратура

Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Источник: Ракурс


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