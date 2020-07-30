Життя на Марсі будуть шукати за допомогою нового супутника. Фото: Pixabay

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Освоєння Марса планують розпочати найближчим часом декілька країн. Перші зразки марсіанських порід матимуть змогу доставити на Землю завдяки новому супутнику, будуванням якого буде займатися авіабудівна компанія Airbus.

Завдяки отриманим зразкам вчені матимуть змогу дізнатися, чи дійсно існувало життя на Марсі. Про це повідомляє BBC.





Повідомляється, що будівництвом величезного супутника буде займатися французький підрозділ Airbus. Проект будівництва є спільним з американським космічним агентством NASA та буде коштувати мільярди доларів. Очікується, що на будівництво супутника можуть піти декади.

Спочатку новий марсохід NASA — Perseverance збере відповідні зразки та матеріали на Марсі, а потім ракета відправить їх на орбіту.‎ У цей час завдання супутника Airbus буде в тому, щоби забрати ці зразки та доставити на Землю.

Зазначається, що будь-які зібрані докази існування життя на Марсі можуть виявитися суперечливими та потребуватимуть ‎перевірки потужними інструментами, які наразі можна знайти лише в лабораторіях на Землі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Китай запустив першу власну місію на Марс. Китайська важка ракета-носій CZ-5 («Чанчжен-5») із першим зондом Китаю для вивчення Марса «Тяньвень-1» стартувала 23 липня з космодрому Веньчан.