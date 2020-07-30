Жизнь на Марсе будут искать с помощью нового спутника. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141808-jizn-na-marse-budut-iskat-s-pomoschu-novogo-sputnika-foto.html

Ракурс

Освоение Марса планируют начать в ближайшее время несколько стран. Первые образцы марсианских пород смогут доставить на Землю благодаря новому спутнику, строительством которого будет заниматься авиастроительная компания Airbus.

Благодаря полученным образцам ученые смогут узнать, действительно ли существовала жизнь на Марсе. Об этом сообщает BBC.







Сообщается, что строительством огромного спутника будет заниматься французское подразделение Airbus. Проект строительства является совместным с американским космическим агентством NASA и обойдется в миллиарды долларов. Ожидается, что на строительство спутника могут уйти декады.

Сначала новый марсоход NASA — Perseverance — соберет соответствующие образцы и материалы на Марсе, а затем ракета отправит их на орбиту. В настоящее время задача спутника Airbus будет заключаться в том, чтобы забрать эти образцы и доставить на Землю.

Отмечается, что любые собранные доказательства существования жизни на Марсе могут оказаться противоречивыми и требовать проверки мощными инструментами, которые сейчас можно найти только в лабораториях на Земле.

Напомним, ранее мы сообщали, что Китай запустил первую собственную миссию на Марс. Китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с первым зондом Китая для изучения Марса «Тяньвень-1» стартовала 23 июля с космодрома Вэньчан.