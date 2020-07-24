Меган Маркл с мужем принцем Гарри и сыном Арчи. Фото: BBC

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Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри, герцог и герцогиня Сассекские, подали иск в суд после того, как неизвестные сделали фото сына королевской четы Арчи с помощью дрона.

Иск был подан в суд в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в четверг, 23 июля. Об этом сообщает Euronews.

Сообщается, что принц Гарри и Меган Маркл находились вместе со своим 14-месячным сыном Арчи дома в разгар эпидемии коронавируса, когда неизвестные запустили дроны возле дома пары, чтобы сделать эксклюзивные фотографии малыша.

Герцог и герцогиня заявили, что преследование со стороны папарацци и СМИ достигли апогея, когда они узнали, что СМИ предложили приобрести фото Арчи, сделанное, по словам авторов, во время семейной прогулки в Малибу, но на самом деле фото были сделаны во дворе их имения без ведома родителей.

В своем иске принц Гарри и Меган Маркл требуют установить личность фотографов, а также передать им все фото Арчи, сделанные незаконно, и прекратить преследование семьи. Так, еще в конце мая пара обратилась в полицию после массового запуска беспилотников над их домом.

В иске также говорится о том, что они были вынуждены установить высокий забор из мелкой сетки, чтобы не дать фотографам делать фото с телевиком с хребта, который расположен рядом с их домом.

Отмечается, что в попытках сделать фото над домом начали запускать беспилотники. Однажды они появились в 5.30 утра, разбудив ребенка, а также других соседей. Кроме того, чтобы сделать снимки, фотографы начали прорезать отверстия в ограде. Супруги считают такое поведение нарушением законодательства о частной жизни Калифорнии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл попрощалась с четвероногим другом через принца Гарри.