Меган Маркл з чоловіком принцем Гаррі та сином Арчі. Фото: BBC

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Ракурс

Меган Маркл і принц Гаррі, герцог і герцогиня Сасекські, подали позов до суду після того, як невідомі зробили фото сина королівської пари Арчі за допомогою дрона.

Позов був поданий до суду в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, у четвер, 23 липня. Про це повідомляє Euronews.

Повідомляється, що принц Гаррі й Меган Маркл перебували разом зі своїм 14-місячним сином Арчі вдома під час розпалу епідемії коронавірусу, коли невідомі запустили дрони біля будинку пари, щоб зробити ексклюзивні фотографії малюка.

Герцог і герцогиня заявили, що переслідування з боку папараці і ЗМІ досягли апогею, коли вони дізналися, що ЗМІ запропонували придбати фото Арчі, зроблене, за словами авторів, під час сімейної прогулянки в Малібу, але насправді фото було зроблено у дворі їхнього маєтку без відома батьків.

У своєму позові принц Гаррі та Меган Маркл вимагають встановити особу фотографів, а також передати їм усі фото Арчі, зроблені незаконно, і припинити переслідування родини. Так, ще наприкінці травня пара звернулася до поліції після масового запуску дронів над їхнім будинком.

У позові також йдеться про те, що вони були змушені встановити високий паркан із дрібної сітки, щоби не дати фотографам можливості робити фото за допомогою телевиків із хребта, розташованого поруч із їхнім будинком.

Зазначається, що у спробах зробити фото над будинком почали запускати безпілотники. Одного разу вони з’явилися о 5.30 ранку, розбудивши дитину, а також інших сусідів. Крім того, щоб зробити знімки, фотографи почали прорізати отвори в огорожі. Подружжя вважає таку поведінку порушенням законодавства щодо приватного життя Каліфорнії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл попрощалася з чотирилапим другом через принца Гаррі.