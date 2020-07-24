Чи подаватиме позов проти Зеленського, зізнався Турчиновhttps://racurs.ua/ua/n141584-chy-podavatyme-pozov-proty-zelenskogo-ziznavsya-turchynov.htmlРакурс
Олександр Турчинов, нардеп та колишній секретар Ради національної безпеки та оборони, якого неодноразово звинувачували у неспроможності протистояти агресії Росії у 2014 році, розповів, чи планує він подати позов проти Володимира Зеленського щодо невиконання президентом своїх конституційних повноважень. Йдеться про оголошення війни Росії через анексію Криму.
Якщо говорити про вимоги українського законодавства, то я мав би в умовах військової агресії оголосити Росії війну з подальшим запровадженням воєнного стану (у 2014 році — ред.)… Але ми були абсолютно не готові до повномасштабної війни з ядерною імперією, — Турчинов заявив 24 липня в інтерв’ю «Цензор.Нет».
На думку політика, Україна і нині ще не готова оголосити війну Росії і почати військову операцію зі звільнення окупованого півострова.
Я не граю в авантюрні ігри, навіть коли мені їх нав’язують. Я не подаватиму позов на нинішнього президента за невиконання ним своїх конституційних обов’язків. Як в 2014 році, так, на превеликий жаль, і зараз, Україна ще не готова оголосити війну Росії за захоплення нашої землі і почати військову операцію зі звільнення Криму. Так, це формальна вимога Конституції. Але, найперше, Конституція вимагає захистити країну, а не бездумно, для красивого піару наражати її на смертельну небезпеку, — резюмував Турчинов.
Нардеп додав, що військова прокуратура впродовж кількох років розслідувала питання неоголошення війни Росії у 2014 році.
Проведено експертизи. Похвилинно було відпрацьовано те, що відбувалося на півострові… Все це в Офісі генерального прокурора України і в ДБР хочуть переписати… Легітимний головнокомандувач, який має свою більшість у парламенті, Кабмін, боєздатну армію в 2020 році, на відміну від 2014 року, — не має жодних правових, політичних, військово-технічних та кадрових обмежень для виконання конституційних вимог щодо захисту країни від агресії і звільнення Криму… Якщо він раптом вирішить наступати — я буду в перших лавах штурмового батальйону, — резюмував Турчинов.