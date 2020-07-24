Чи подаватиме позов проти Зеленського, зізнався Турчинов — новини України / Фото: YouTube

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Ракурс

Олександр Турчинов, нардеп та колишній секретар Ради національної безпеки та оборони, якого неодноразово звинувачували у неспроможності протистояти агресії Росії у 2014 році, розповів, чи планує він подати позов проти Володимира Зеленського щодо невиконання президентом своїх конституційних повноважень. Йдеться про оголошення війни Росії через анексію Криму.

Якщо говорити про вимоги українського законодавства, то я мав би в умовах військової агресії оголосити Росії війну з подальшим запровадженням воєнного стану (у 2014 році — ред.)… Але ми були абсолютно не готові до повномасштабної війни з ядерною імперією, — Турчинов заявив 24 липня в інтерв’ю «Цензор.Нет».

На думку політика, Україна і нині ще не готова оголосити війну Росії і почати військову операцію зі звільнення окупованого півострова.

Я не граю в авантюрні ігри, навіть коли мені їх нав’язують. Я не подаватиму позов на нинішнього президента за невиконання ним своїх конституційних обов’язків. Як в 2014 році, так, на превеликий жаль, і зараз, Україна ще не готова оголосити війну Росії за захоплення нашої землі і почати військову операцію зі звільнення Криму. Так, це формальна вимога Конституції. Але, найперше, Конституція вимагає захистити країну, а не бездумно, для красивого піару наражати її на смертельну небезпеку, — резюмував Турчинов.

Нардеп додав, що військова прокуратура впродовж кількох років розслідувала питання неоголошення війни Росії у 2014 році.