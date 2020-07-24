Турчинов прокоментував ймовірну кримінальну справу проти нього

Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n141578-turchynov-prokomentuvav-ymovirnu-kryminalnu-spravu-proty-nogo.html

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Олександр Турчинов, нардеп та колишній секретар Ради національної безпеки та оборони, заявив, що кримінальні провадження проти опозиції — ніщо інше, як пряме замовлення чинної влади.

Проти представників опозиції відкрито два десятки справ, але серйозних обвинувачень проти фігурантів провадження слідчі не мають. У партії «Європейська солідарність» вважають це репресіями. Про це 24 липня Турчинов заявив в інтерв’ю «Цензор.Нет».

Політик стверджує, що екс-президента Порошенка «звинувачують у тому, що він виконував свої повноваження як президент». Нардеп також вважає абсурдними справи проти Софії Федини, Марусі Звіробій, Тетяни Чорновол та Олександра Погребиського. При цьому Турчинов нагадав про неприпустимість політичних репресій, про які заявляли Євросоюз та Сполучені Штати Америки.

Турчинов нагадав, як проти нього відкривали кримінальні провадження за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Януковича «за організацію масових заворушень, за захоплення телецентру, опір силовикам». Представник партії Порошенка додав, що ним зацікавилися правоохоронці після того, як він очолив штаб «Європейської солідарності».

Ухвалюючи рішення очолити штаб ЄС, я припускав, якою може бути їхня реакція. Через тиждень після моєї заяви з Офісу Генпрокурора до Печерського суду прийшла пачка клопотань про виїмку документів, пов’язаних із моєю колишньою роботою. Як бачите, доволі оперативна реакція, — зазначив він.

Нагадаємо, днями колишній народний депутат та соратник Петра Порошенка Давид Жванія опублікував на YouTube відеозвернення, у якому звинуватив екс-президента та його команду у захопленні влади в 2014 році.