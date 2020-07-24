Турчинов прокомментировал вероятное уголовное дело против него

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/n141578-turchinov-prokommentiroval-veroyatnoe-ugolovnoe-delo-protiv-nego.html

Ракурс

Александр Турчинов, народный депутат и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, считает, что уголовные производства против оппозиции — ничто иное, как прямой заказ действующей власти.

Против представителей оппозиции открыто два десятка дел, но серьезных обвинений против фигурантов производств у следователей нет. В партии «Европейская солидарность» считают это репрессиями. Об этом 24 июля Турчинов заявил в интервью «Цензор.Нет».

Политик утверждает, что экс-президента Порошенко «обвиняют в том, что он исполнял свои полномочия как президент». Нардеп также считает абсурдными дела против Софии Федины, Маруси Звиробий, Татьяны Черновол и Александра Погребиского. При этом Турчинов напомнил о недопустимости политических репрессий, о которых заявляли Евросоюз и Соединенные Штаты Америки.

Турчинов напомнил, как против него открывали уголовные производства во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Януковича «за организацию массовых беспорядков, за захват телецентра, сопротивление силовикам». Представитель партии Порошенко добавил, что им заинтересовались правоохранители после того, как он возглавил штаб «Европейской солидарности».

Принимая решение возглавить штаб ЕС, я предполагал, какой может быть их реакция. Через неделю после моего заявления из офиса Генпрокурора в Печерский суд пришла пачка ходатайств о выемке документов, связанных с моей прежней работой. Как видите, довольно оперативная реакция, — отметил он.

Напомним, на днях бывший народный депутат и соратник Петра Порошенко Давид Жвания опубликовал на YouTube видеообращение, в котором обвинил экс-президента и его команду в захвате власти в 2014 году.