Рэп-исполнительница Alyona Alyona. Фото: Instagram

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Ракурс

Alyona Alyona (Алена Савраненко), украинская рэп-исполнительница, решила начать худеть полтора месяца назад, когда ей исполнилось 29 лет.

Звезда призналась, что ее вес составляет 127 кг, поэтому артистка поставила себе цель сбросить 29 кг в год. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.



С тех пор Алена Савраненко сбросила уже 10 кг. Рецептом поразительного результата певица поделилась со своими подписчиками. Она рассказала, что начала процесс похудения после того, как проконсультировалась с врачом. Рэп-исполнительнице пришлось сдать анализы крови и мочи, а также анализ на различные гормоны и УЗИ брюшной полости. ⠀









Звезда рассказала, что анализы показали разного рода отклонения — в работе печени, недостаток йода и витамина Д, избыток мочевой кислоты и другие. И хуже всего — индекс homa показал, что Алена Савраненко находится в одном шаге от сахарного диабета. Поэтому она решила срочно похудеть, чтобы улучшить состояние своего здоровья.





Благодаря врачу ее питание полностью изменилось. Звезда рассказала, что теперь вместо фруктов она питается овощами, белок ест только вареный или на гриле, крупы только с низким гликемическим индексом.

Алена Савраненко полностью отказалась от молочных продуктов, сладостей и каждый день употребляет оливковое и льняное масла. Также врач рекомендовал ей питаться по расписанию и отложить перекусы, так как они поднимают сахар в крови.

Следуя таким простым принципам, звезда быстро получила результат — минус 10 кг за полтора месяца. Также она поделилась, что тренируется и занимается спортом, но подробнее расскажет об этом позже.



Напомним, ранее мы сообщали, что простой способ похудения раскрыла 43-летняя учительница физкультуры из Австралии Белинда Нортон. Ее метод заключается в грамотном расположении кухонных шкафчиков с продуктами.