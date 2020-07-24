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Рэп-исполнительница Alyona Alyona. Фото: Instagram

Alyona Alyona поделилась своей историей похудения

24 июл 2020, 15:29
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Alyona Alyona (Алена Савраненко), украинская рэп-исполнительница, решила начать худеть полтора месяца назад, когда ей исполнилось 29 лет.

Звезда призналась, что ее вес составляет 127 кг, поэтому артистка поставила себе цель сбросить 29 кг в год. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

С тех пор Алена Савраненко сбросила уже 10 кг. Рецептом поразительного результата певица поделилась со своими подписчиками. Она рассказала, что начала процесс похудения после того, как проконсультировалась с врачом. Рэп-исполнительнице пришлось сдать анализы крови и мочи, а также анализ на различные гормоны и УЗИ брюшной полости. ⠀



Alyona Alyona во время похудения. Фото: Instagram

Звезда рассказала, что анализы показали разного рода отклонения — в работе печени, недостаток йода и витамина Д, избыток мочевой кислоты и другие. И хуже всего — индекс homa показал, что Алена Савраненко находится в одном шаге от сахарного диабета. Поэтому она решила срочно похудеть, чтобы улучшить состояние своего здоровья.

История похудения. Скриншот: Instagram

Благодаря врачу ее питание полностью изменилось. Звезда рассказала, что теперь вместо фруктов она питается овощами, белок ест только вареный или на гриле, крупы только с низким гликемическим индексом.


Алена Савраненко полностью отказалась от молочных продуктов, сладостей и каждый день употребляет оливковое и льняное масла. Также врач рекомендовал ей питаться по расписанию и отложить перекусы, так как они поднимают сахар в крови.

Следуя таким простым принципам, звезда быстро получила результат — минус 10 кг за полтора месяца. Также она поделилась, что тренируется и занимается спортом, но подробнее расскажет об этом позже.

Напомним, ранее мы сообщали, что простой способ похудения раскрыла 43-летняя учительница физкультуры из Австралии Белинда Нортон. Ее метод заключается в грамотном расположении кухонных шкафчиков с продуктами.

Источник: Ракурс


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