Дело Маркива — стала известна дата рассмотрения апелляции, фото — МВД

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Виталия Маркива, украинского нацгвардейца, приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии в прошлом году. Апелляционный процесс по делу нацгвардейца начнется 29 сентября. Обжалование приговора должно было состояться весной 2020 года, но коррективы в работу судов в Италии внесла пандемия коронавируса.

Заседания будут проходить в апелляционном суде присяжных Милана. Защита требует открытого доступа к Фемиде с присутствием подсудимого в зале, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

Адвокаты требуют оправдать Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к гибели итальянского журналиста 24 мая 2014 года на Донбассе.

Защита считает, что суд Павии не установил или не принял во внимание многие детали трагического инцидента вблизи Славянска. В частности, не было установлено типа оружия, не доказано, что выстрелы прозвучали именно со стороны ВСУ. Защита настаивает, что к гибели привел перекрестный огонь сторон.

Адвокаты заявили протест по поводу использования в суде данных российских пропагандистских ресурсов и об отказе суда и следователей провести расследование на месте трагедии, отказе итальянцев сотрудничать с украинскими коллегами.

Адвокаты просят также у апелляционной инстанции провести баллистический эксперимент. Защита утверждает, что Маркив не мог со своей позиции распознать журналистов.

На суде в Милане ожидается максимум три заседания, если суд не внедрит в процесс новых элементов дела.

Напомним, что 30-летний старший сержант Нацгвардии Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана. В июле 2019 года он получил 24 года заключения. За решеткой Маркив находится со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года. Его признали виновным в умышленном убийстве двух иностранных граждан на войне возле Славянска, в частности, репортера Андреа Рокелле. Журналист находился на позициях пророссийских боевиков, хотя посольство Италии не рекомендовало своим гражданам ехать на Донбасс.

В мае 2020 года украинские эксперты провели в Славянске следственный эксперимент в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели Роккели и российского переводчика. Следователи доказали, что Маркив не причастен к этому делу.