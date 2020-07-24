Справа Марківа — стала відома дата розгляду апеляції, фото — МВС

https://racurs.ua/ua/n141576-sprava-markiva-stala-vidoma-data-rozglyadu-apelyaciyi.html

Ракурс

Віталія Марківа, українського нацгвардійця, минулого року засудили до 24 років арешту. Апеляційний процес у справі нацгвардійця почнеться 29 вересня. Оскарження вироку мало відбутися навесні 2020 року, але корективи в роботу судів в Італії внесла пандемія коронавірусу.

Засідання відбуватимуться в апеляційному суді присяжних Мілана. Захист вимагає відкритого доступу до Феміди з присутністю підсудного в залі, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України.

Адвокати вимагають виправдати Марківа через відсутність доказів його причетності до загибелі італійського журналіста 24 травня 2014 року на Донбасі.

Захист вважає, що суд Павії не встановив або не взяв до уваги чимало деталей трагічного інциденту поблизу Слав’янська. Зокрема, не було встановлено тип зброї, від якої загинули двоє іноземців на окупованій росіянами території, а також не доведено, що постріли пролунали саме з боку ЗСУ. Захист наполягає, що до загибелі призвів перехресний вогонь сторін.

Адвокати заявили протест щодо використання у суді даних російських пропагандистських ресурсів і щодо відмови суду й слідчих провести розслідування на місці трагедії та відмови італійців співпрацювати з українськими колегами.

Адвокати просять також в апеляційної інстанції провести балістичний експеримент. Захист переконує, що Марків не міг зі своєї позиції розпізнати журналістів.

На суді у Мілані очікують максимум три засідання, якщо суд не впровадить до процесу нових елементів справи.

Нагадаємо, що 30-річний старший сержант Нацгвардії Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана. У липні 2019 року він отримав 24 років неволі. За ґратами Марків перебуває від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року. Його визнали винним в умисному убивстві двох іноземних громадян на війні біля Слов’янська, зокрема, репортера Андреа Рокеллі. Журналіст перебував на позиціях проросійських бойовиків, хоча посольство Італії не рекомендувало своїм громадянам їхати на Донбас.

У травні 2020 року українські експерти провели у Слов’янську слідчий експеримент в кримінальному провадженні Нацполіції про обставини загибелі Роккелі і російського перекладача. Слідчі довели, що Марків не причетний до цієї справи.