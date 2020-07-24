Режисер фільму та постер короткометражної стрічки. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n141575-ukrayinskyy-film-jahiv-pro-karantyn-pidkoryv-mijnarodni-kinofestyvali-video.html

Ракурс

Фільм жахів українського режисера Макса Балтера TOGETHER здобув п’ять нагород міжнародних кінофестивалів у червні.

Самотність та тривога на самоізоляціїї стали ключовими темами короткометражної стрічки. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на прес-реліз команди фільму.

Стрічка здобула перемогу у номінації «Кращий хоррор» за версією трьох міжнародних премій:

французького Paris Play Film Festival;

американської New York Movie Awards;

італійської Florence Film Awards.

Головною героїнею в картині українського режисера стала Анна, яку зіграла Маруся Іонова — акторка театру ДАХ.

Фільм жахів Балтера відзначили в категоріях «Найкраща актриса», «Кращий сценарій», «Краща операторська робота» кінопреміями Venice Film Awards в Італії, European Cinematography Awards в Нідерландах і Prague International Monthly Film Festival у Чехії.

Не оминув успіх українського режисера і в США: фільм відзначили як «Кращий фільм, знятий вдома на карантині» (American Golden Picture International Film Festival), а Assurdo Film Festival (Італія) присудив йому перемогу в номінації «Best VFX» за кращі візуальні ефекти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фільм українського сценариста, драматурга й режисера Наталії Ворожбит «Погані дороги» відібрали для участі в програмі Венеційського міжнародного кінофестивалю.