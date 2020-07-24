Ракурсhttps://racurs.ua/
Режисер фільму та постер короткометражної стрічки. Фото: 5 канал
Український фільм жахів про карантин підкорив міжнародні кінофестивалі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n141575-ukrayinskyy-film-jahiv-pro-karantyn-pidkoryv-mijnarodni-kinofestyvali-video.htmlРакурс
Фільм жахів українського режисера Макса Балтера TOGETHER здобув п’ять нагород міжнародних кінофестивалів у червні.
Самотність та тривога на самоізоляціїї стали ключовими темами короткометражної стрічки. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на прес-реліз команди фільму.
Стрічка здобула перемогу у номінації «Кращий хоррор» за версією трьох міжнародних премій:
- французького Paris Play Film Festival;
- американської New York Movie Awards;
- італійської Florence Film Awards.
Головною героїнею в картині українського режисера стала Анна, яку зіграла Маруся Іонова — акторка театру ДАХ.
Фільм жахів Балтера відзначили в категоріях «Найкраща актриса», «Кращий сценарій», «Краща операторська робота» кінопреміями Venice Film Awards в Італії, European Cinematography Awards в Нідерландах і Prague International Monthly Film Festival у Чехії.
Не оминув успіх українського режисера і в США: фільм відзначили як «Кращий фільм, знятий вдома на карантині» (American Golden Picture International Film Festival), а Assurdo Film Festival (Італія) присудив йому перемогу в номінації «Best VFX» за кращі візуальні ефекти.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фільм українського сценариста, драматурга й режисера Наталії Ворожбит «Погані дороги» відібрали для участі в програмі Венеційського міжнародного кінофестивалю.
.