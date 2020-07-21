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Ракурс
Режисер фільму Наталія Ворожбит. Фото: Kristi Films

До конкурсу Венеційського фестивалю увійшов український фільм про війну

21 лип 2020, 18:38
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Фільм українського сценариста, драматурга і режисера Наталії Ворожбит «Погані дороги» відібрали для участі в програмі Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Цього року до програми увійшли дев’ять дебютних фільмів, створених режисерами із різних куточків світу, передає «Новое Время».

Режисерський дебют українки потрапив у програму «Тиждень критики» 77-го кінофестивалю у Венеції. Її фільм «Погані дороги» складається з п’яти окремих історій про відносини людей, яких скалічила війна.

Знімальний процес фільму. Фото: Kristi Films

Ворожбит надихнула на ідею для майбутньої картини однойменна театральна п'єса, яку вона написала для лондонського театру Royal Court. Прем'єра вистави відбулася ще в жовтні 2017 року. Потім автор написала сценарій свого дебютного фільму з такою ж назвою «Погані дороги», а у 2019 році проект переміг у конкурсі та отримав грант Українського культурного фонду.

Сама режисер заявила, що її фільм — авторська рефлексія на інтерв’ю і свідоцтва людей, які вона зібрала в зоні військового конфлікту. Режисер розповіла, що сюжет свого фільму вона засновувала на реальних подіях.

Участь в Венеційському кінофестивалі для режисера став величезним поштовхом до того, щоб продовжувати займатися режисурою, поділилася вона.


Венеційський міжнародний кінофестиваль — найстаріший міжнародний кінофестиваль світу, який був заснований в 1932 році. Щорічно проводиться на острові Лідо з 1934 року в другій половині року. Головний приз — «Золотий лев».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 25 млн грн на фільм отримав колишній бранець Кремля Олег Сенцов з держбюджету і нарвався на критику.


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