Режисер фільму Наталія Ворожбит. Фото: Kristi Films

https://racurs.ua/ua/n141429-v-konkurs-veneciyskogo-festyvalu-uviyshov-ukrayinskyy-film-pro-viynu.html

Ракурс

Фільм українського сценариста, драматурга і режисера Наталії Ворожбит «Погані дороги» відібрали для участі в програмі Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Цього року до програми увійшли дев’ять дебютних фільмів, створених режисерами із різних куточків світу, передає «Новое Время».

Режисерський дебют українки потрапив у програму «Тиждень критики» 77-го кінофестивалю у Венеції. Її фільм «Погані дороги» складається з п’яти окремих історій про відносини людей, яких скалічила війна.





Ворожбит надихнула на ідею для майбутньої картини однойменна театральна п'єса, яку вона написала для лондонського театру Royal Court. Прем'єра вистави відбулася ще в жовтні 2017 року. Потім автор написала сценарій свого дебютного фільму з такою ж назвою «Погані дороги», а у 2019 році проект переміг у конкурсі та отримав грант Українського культурного фонду.

Сама режисер заявила, що її фільм — авторська рефлексія на інтерв’ю і свідоцтва людей, які вона зібрала в зоні військового конфлікту. Режисер розповіла, що сюжет свого фільму вона засновувала на реальних подіях.

Участь в Венеційському кінофестивалі для режисера став величезним поштовхом до того, щоб продовжувати займатися режисурою, поділилася вона.

Венеційський міжнародний кінофестиваль — найстаріший міжнародний кінофестиваль світу, який був заснований в 1932 році. Щорічно проводиться на острові Лідо з 1934 року в другій половині року. Головний приз — «Золотий лев».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 25 млн грн на фільм отримав колишній бранець Кремля Олег Сенцов з держбюджету і нарвався на критику.