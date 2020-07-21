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Режиссер фильма Наталия Ворожбит. Фото: Kristi Films

В конкурс Венецианского фестиваля вошел украинский фильм о войне

21 июл 2020, 18:38
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Фильм украинской сценаристки, драматурга и режиссера Натальи Ворожбит «Плохие дороги» отобрали для участия в программе Венецианского международного кинофестиваля.

В этом году в программу вошли девять дебютных фильмов, созданных режиссерами из разных уголков мира, передает «Новое время».

Режиссерский дебют украинки попал в программу «Неделя критики» 77-го кинофестиваля в Венеции. Ее фильм «Плохие дороги» состоит из пяти отдельных рассказов об отношениях людей, которых искалечила война.

Съемки фильма "Плохие дороги". Фото: Kristi Films

Ворожбит почерпнула идею для будущей картины из одноименной театральной пьесы, которую она написала для лондонского театра Royal Court. Премьера спектакля состоялась еще в октябре 2017 года. Затем автор написала сценарий для своего дебютного фильма с таким же названием «Плохие дороги», а в 2019 году проект победил в конкурсе и получил грант Украинского культурного фонда.

Сама режиссер заявила, что её фильм — авторская рефлексия на интервью и свидетельства людей, которые она собрала в зоне военного конфликта. Ворожбит рассказала, что сюжет своего фильма она основывала на реальных событиях.

Участие в Венецианском кинофестивале для режиссера стал огромным толчком к тому, чтобы продолжать заниматься режиссурой, поделилась она.


Венецианский международный кинофестиваль — старейший международный кинофестиваль мира, который был основан в 1932 году. Ежегодно проводится на острове Лидо с 1934 года во второй половине года. Главный приз — «Золотой лев».

Напомним, ранее мы сообщали, что 25 млн грн на фильм получил бывший пленник Кремля Олег Сенцов из госбюджета и нарвался на критику.


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