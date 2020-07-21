Режиссер фильма Наталия Ворожбит. Фото: Kristi Films

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Ракурс

Фильм украинской сценаристки, драматурга и режиссера Натальи Ворожбит «Плохие дороги» отобрали для участия в программе Венецианского международного кинофестиваля.

В этом году в программу вошли девять дебютных фильмов, созданных режиссерами из разных уголков мира, передает «Новое время».

Режиссерский дебют украинки попал в программу «Неделя критики» 77-го кинофестиваля в Венеции. Ее фильм «Плохие дороги» состоит из пяти отдельных рассказов об отношениях людей, которых искалечила война.







Ворожбит почерпнула идею для будущей картины из одноименной театральной пьесы, которую она написала для лондонского театра Royal Court. Премьера спектакля состоялась еще в октябре 2017 года. Затем автор написала сценарий для своего дебютного фильма с таким же названием «Плохие дороги», а в 2019 году проект победил в конкурсе и получил грант Украинского культурного фонда.

Сама режиссер заявила, что её фильм — авторская рефлексия на интервью и свидетельства людей, которые она собрала в зоне военного конфликта. Ворожбит рассказала, что сюжет своего фильма она основывала на реальных событиях.

Участие в Венецианском кинофестивале для режиссера стал огромным толчком к тому, чтобы продолжать заниматься режиссурой, поделилась она.

Венецианский международный кинофестиваль — старейший международный кинофестиваль мира, который был основан в 1932 году. Ежегодно проводится на острове Лидо с 1934 года во второй половине года. Главный приз — «Золотой лев».

Напомним, ранее мы сообщали, что 25 млн грн на фильм получил бывший пленник Кремля Олег Сенцов из госбюджета и нарвался на критику.