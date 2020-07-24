Реп-виконавиця Alyona Alyona. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n141577-alyona-alyona-podilylasya-svoieu-istoriu-shudnennya.html

Ракурс

Alyona Alyona (Альона Савраненко), українська реп-виконавиця, вирішила почати худнути півтора місяця тому, коли їй виповнилося 29 років.

Зірка зізналася, що її вага становить 127 кг, тому артистка поставила собі за мету скинути 29 кг за рік. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Відтоді Альона Савраненко скинула вже 10 кг лише за місяць. Рецептом дивовижного результату співачка поділилася зі своїми підписниками. Вона розповіла, що розпочала процес схуднення після того, як проконсультувалася з лікарем. Реп-виконавиці довелося здати аналізи крові, сечі, а також перевірити різні гормони і зробити УЗД черевної порожнини.







Зірка розповіла, що аналізи показали різного роду відхилення — у роботі печінки, недостачу йоду та вітаміну Д, надлишок сечової кислоти тощо. І найгірше — індекс homa показав, що Альона перебуває за один крок до цукрового діабету. Тому вона вирішила терміново схуднути для того, щоб покращити стан свого здоров’я.

Завдяки лікарю її харчування повністю змінилося. Зірка розповіла, що тепер замість фруктів вона харчується овочами, білок їсть лише варений або на грилі, крупи тільки з низьким глікемічним індексом.



Альона повністю відмовилася від молочних продуктів, солодощів та кожен день споживає оливкову та льняну олії. Також лікар рекомендував їй харчуватися за розкладом і відкласти перекуси, тому що вони підіймають цукор у крові.





Харчуючись за таким принципом зірка швидко одержала результат — мінус 10 кг за півтора місяця. Також вона розповіла, що тренується та займається спортом, але детальніше розповість про це пізніше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що простий спосіб схуднення розкрила 43-річна вчителька фізкультури з Австралії Белінда Нортон. Її метод полягає в грамотному розташуванні кухонних шафок із продуктами.