450 млн євро на дороги випрохав Зеленський у Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Інтерфакс-Україна

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Дороги в Україні планують профінансувати ще на 450 млн євро. Президент України Володимир Зеленський готується підписати відповідну угоду з Європейським банком розвитку регіонів (ЄБРР).

Прогнозується, що будівництво нових доріг розпочнеться в наступному році. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Міністерство інфраструктури та «Укравтодор» уже працюють над тим, щоб підписання угоди з ЄБРР відбулося якнайшвидше. Також Володимир Зеленський зауважив, що минулого року портфель проектів ЄБРР в Україні склав 1,1 млрд євро.

Дороги в Україні почали розбудовувати в березні цього року. Реалізацію масштабного плану будівництва автошляхів анонсував Володимир Зеленський. Уже в цьому році планується оновити 4 тис. км доріг державного значення. На це передбачено понад 85 млрд грн.

Але під час будівництва не обійшлося без скандалів. Журналісти з’ясували, що значна частина виділених коштів витрачається «просто так» — компанії-підрядники закуповують для ремонтних робіт асфальтобетон, на який припадає майже 50−60% вартості будь-якого тендеру, за суттєво завищеними цінами.

Також президента неодноразово критикували за дивну логіку будування доріг. Зеленський вимагає насамперед будувати і ремонтувати дороги, які ведуть до соціальних об'єктів — лікарень, опорних шкіл та дитсадків. На думку президента, будувати самі опорні об'єкти — це другорядне завдання.

Президент не забув і похизуватися своїми заслугами в будівництві доріг. Він заявив, що в Україні дороги будуються швидше, ніж у Швейцарії. Однак першу дорогу, яка була збудована в рамках «Великого будівництва», презентували лише 4 червня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що закон про ремонт місцевих доріг підписав Зеленський. Новий закон має забезпечити ефективне фінансування розвитку дорожньої сфери.