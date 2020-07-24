Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Интерфакс-Украина

https://racurs.ua/n141583-450-mln-evro-na-dorogi-vyprosil-zelenskiy-u-evrosouza.html

Ракурс

Дороги в Украине планируют профинансировать еще на 450 млн евро. Президент Украины Владимир Зеленский готовится подписать соответствующее соглашение с Европейским банком развития регионов (ЕБРР).

Прогнозируется, что строительство новых дорог начнется в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Министерство инфраструктуры и «Укравтодор» уже работают над тем, чтобы подписание соглашения с ЕБРР произошло как можно быстрее. Также Владимир Зеленский отметил, что в прошлом году портфель проектов ЕБРР в Украине составил 1,1 млрд евро.

Дороги в Украине начали строить в марте этого года. Реализацию масштабного плана строительства автодорог анонсировал Владимир Зеленский. Уже в этом году планируется обновить 4 тыс. км дорог государственного значения. На это предусмотрено более 85 млрд грн.

Но во время строительства не обошлось без скандалов. Журналисты выяснили, что значительная часть выделенных средств расходуется «просто так» — компании-подрядчики закупают для ремонтных работ асфальтобетон, на который приходится почти 50−60% стоимости любого тендера, по существенно завышенным ценам.

Также президента неоднократно критиковали за странную логику. Зеленский требует прежде всего строить и ремонтировать дороги, ведущие к социальным объектам — больницам, опорным школам и детсадам. По мнению президента, строить сами опорные объекты — это второстепенная задача.

Президент не забыл похвастаться и своими заслугами в строительстве дорог. Он заявил, что в Украине дороги строятся быстрее, чем в Швейцарии. Однако первую дорогу, которая была построена в рамках «Большого строительства», презентовали только 4 июня.

Напомним, ранее мы сообщали, что закон о ремонте местных дорог подписал Зеленский. Новый закон должен обеспечить эффективное финансирование развития дорожной сферы.