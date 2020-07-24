Как изменился Порошенко после проигрыша на выборах, рассказал Турчинов — новости Украины

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Петр Порошенко многое переосмыслил после проигрыша на президентских выборах в 2019 году, убежден нардеп и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

То, что Петр Порошенко многое переосмыслил в своей жизни, я в этом убежден и могу это подтвердить, общаясь с ним. Для него приоритет — не противостояние с Владимиром Зеленским, а организация сопротивления Путину и российской агрессии, — Турчинов заявил 24 июля в интервью «Цензор.Нет».

По его словам, экс-президент готов к объединению с другими «товарищами по борьбе».

Сейчас понятно, кто чего стоит. Когда ты у власти, довольно трудно разбираться в людях, которые выстраиваются в очередь, чтобы попасть к тебе. А когда ты в оппозиции, то начинаешь ценить тех немногих, кто подставляет плечо и идет с тобой вместе трудным путем, — отметил бывший секретарь СНБО.

В качестве примера переосмысления взглядов Порошенко, Турчинов привел свое назначение руководителем штаба «Европейской солидарности» на местных выборах.

Ранее он всегда всем руководил лично, занимался и макроменеджментом, и микроменеджментом, замыкал на себе решение практически всех вопросов. А сейчас фактически на ключевую позицию Порошенко пригласил человека, который никогда не будет раздавать комплименты или подыгрывать тому, с чем не согласен, — отметил Турчинов.



Политик заверил, что он ни при каких обстоятельствах не прогибается и всегда занимает твердую позицию, независимо от того, нравится это кому-то или нет.

Напомним, недавно экс-депутат и соратник Порошенко Давид Жвания опубликовал видеообращение, в котором обвинил экс-президента и его команду в захвате власти в 2014 году.