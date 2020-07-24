Як змінився Порошенко після програшу на виборах, розповів Турчинов — новини України

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Петро Порошенко багато чого переосмислив після програшу на президентських виборах у 2019 році, переконаний нардеп та колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

Те, що Петро Порошенко багато чого переосмислив у своєму житті, я у цьому переконаний і можу це підтвердити, спілкуючись із ним. Для нього пріоритет — не протистояння із Володимиром Зеленським, а організація опору Путіну і російській агресії, — Турчинов заявив 24 липня в інтерв’ю «Цензор.Нет».

За його словами, екс-президент готовий до об'єднання з іншими «товаришами по боротьбі».

Зараз зрозуміло, хто чого вартий. Коли ти при владі, доволі важко розбиратися в людях, які вишиковуються в чергу, щоб потрапити до тебе. А коли ти в опозиції, то починаєш цінувати тих небагатьох, хто підставляє плече і йде з тобою разом важким шляхом, — зауважив колишній секретар РНБО.

Як приклад переосмислення поглядів Порошенка Турчинов навів своє призначення керівником штабу «Європейської солідарності» на місцевих виборах.

Раніше він завжди всім керував особисто, займаючись і макроменеджментом, і мікроменеджментом, замикаючи на собі вирішення практично всіх питань. А зараз фактично на ключову позицію Порошенко запросив людину, яка ніколи не роздаватиме компліментів і не підіграватиме тому, з чим не згодна, — зазначив Турчинов.



Політик запевнив, що він за жодних обставин не прогинається і завжди займає тверду позицію, незалежно від того, подобається це комусь чи ні.

Нагадаємо, нещодавно екс-депутат та соратник Порошенка Давид Жванія опублікував відеозвернення, у якому звинуватив екс-президента та його команду у захопленні влади в 2014 році.