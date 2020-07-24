Харьковскому сообщнику луцкого террориста разрешили выйти под залог, фото — Главком

https://racurs.ua/n141581-harkovskomu-soobschniku-luckogo-terrorista-razreshili-vyyti-pod-zalog-foto.html

Ракурс

В Харькове вероятному сообщнику луцкого террориста Максима Кривоша суд позволил избежать ареста в СИЗО.

24 июля Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал Дмитрию Михайленко меру пресечения. Его арестовали на 60 дней, но разрешили внести залог — 175,6 тыс. грн.

Михайленко, по одной из версий полиции, считают сообщником Кривоша, который 21 июля удерживал в автобусе 13 заложников в центре Луцка.

Арест с правом внесения залога будет действовать до 18 сентября. Михайленко заявил, что хочет внести залог.

Подозреваемый якобы отправлял посылку Кривошу за несколько дней до теракта, а одна из гранат аналогичная тем, которые нашли в арсенале Михайленко. Его адвокат заявил, что подозреваемый действительно отправлял Кривошу посылку, но в ней были коллекционные монеты.

Михайленко отрицает, что незаконно продавал оружие и боеприпасы. Он заявил, что не является сообщником Кривоша. «Луцкий террорист» на суде 23 июля также сообщил, что действовал в одиночку и даже обещал пройти «детектор лжи», чтобы доказать это.

Защита Михайленко просила для него избрать домашний арест. Харьковчанина задержали в ночь на 22 июля и нашли дома арсенал оружия. За несколько часов до этого, сразу после задержания Кривоша, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в Луцке, что у террориста был сообщник.