Харківському спільнику луцького терориста дозволили вийти під заставу, фото — Нацполіція

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У Харкові ймовірному спільнику луцького терориста Максима Кривоша суд дозволив уникнути арешту в СІЗО.

24 липня Орджонікідзевський райсуд Харкова обрав Дмитру Михайленку запобіжний захід. Його арештували на 60 днів, але дозволили внести заставу — 175,6 тис. грн.

Михайленка, за однією з версій поліції, вважають спільником Кривоша, який 21 липня утримував в автобусі 13 заручників у центрі Луцька.

Арешт із правом внесення застави діятиме до 18 вересня. Михайленко заявив, що хоче внести заставу.

Підозрюваний нібито відправляв посилку Кривошу за кілька днів до теракту, а одна з гранат аналогічна тим, які знайшли в арсеналі Михайленка. Його адвокат заявив, що підозрюваний справді відправляв Кривошу посилку, але у ній були колекційні монети.

Михайленко заперечує, що незаконно продавав зброю і боєприпаси. Він заявив, що не є спільником Кривоша. «Луцький терорист» на суді 23 липня також повідомив, що діяв сам і навіть обіцяв пройти «детектор брехні», аби довести це.

Захист Михайленка просив для нього обрати домашній арешт. Харків’янина затримали у ніч на 22 липня і знайшли вдома арсенал зброї. За кілька годин до цього, відразу після затримання Кривоша, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у Луцьку, що у терориста був спільник.