Паркинг в «Борисполе» построили, «отмыв» 37 млн грн — новости Киева

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Паркинг в «Борисполе» компания-застройщик из Киева построила, «отмыв» 37 млн грн с помощью фиктивных фирм-посредников. 24 июля стало известно, что победитель тендера на строительство многоуровневого паркинга в столичном аэропорту с целью завладения госсредствами и уклонения от уплаты налогов сфальсифицировал бухгалтерские документы.

Компания заключила фиктивные договора субподряда с субъектами предпринимательской деятельности, которые работы не выполняли. Это позволило обналичить почти 37 млн грн, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Разоблачена схема завладения денежными средствами путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупных размерах и уклонения от уплаты налогов в крупных размерах предприятиями, осуществлявшими строительные работы в международном аэропорту «Борисполь» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 УК Украины), — говорится в сообщении.

В ходе обысков офисов компаний, задействованных в схеме, оперативники изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы, печати, а также 1,5 млн грн и 60 тыс. долл. наличными.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под оперативным сопровождением СБУ.