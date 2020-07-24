Паркінг у «Борисполі» побудували, “відмивши” 37 млн грн — новини Києва / Фото: ТСН

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Паркінг у «Борисполі» компанія-забудовник з Києва звела, вивівши під час будівництва 37 млн грн за допомогою фіктивних фірм-посередників. 24 липня стало відомо, що переможець тендеру з будівництва багаторівневого паркінгу в столичному аеропорту задля заволодіння держкоштами та ухилення від сплати податків сфальсифікував бухгалтерські документи.

Компанія уклала фіктивні договори субпідряду з суб'єктами підприємницької діяльності, які роботи фактично не виконували. Це дозволило перевести у готівку майже 37 млн грн, інформує прес-служба Офісу генпрокурора.

Викрито схему заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах та ухилення від сплати податків у великих розмірах підприємствами, які здійснювали будівельні роботи в міжнародному аеропорту «Бориспіль» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України), — йдеться у повідомлені.

Під час обшуків офісів компаній, задіяних у схемі, оперативники вилучили комп’ютерну техніку, бухгалтерські документи, печатки, а також 1,5 млн грн і 60 тис. дол. готівкою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Офісу великих платників податків ДФС під оперативним супроводом СБУ.