Нахабних крадіїв затримали в Затоці. Фото: Pexels

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Курорти в Україні цього літа заповнені як ніколи. Проте великим напливом туристів вирішили скористатися злодії.

Зокрема, на території популярного курорту Затока в Одеській області правоохоронці затримали трьох чоловіків, які нахабно обікрали туристів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області.

За даними правоохоронців, чоловіки приїхали в курортне селище, дочекалися, поки стемніє, і почали грабувати відпочиваючих. Зокрема, вони прокралися в один із будиночків і вкрали звідти планшет і мобільний телефон. Їх не зупинило навіть те, що в цей час в будиночку спали туристи.

Такою здобиччю чоловіки не залишилися задоволені і вже за кілька хвилин вирішили здійснити ще одну крадіжку. Вони побачили молоду пару, підійшли до них і відібрали у хлопця з дівчиною телефон і сумку.

Потерпілі відразу ж звернулися до правоохоронців, які, зі свого боку, затримали злочинців. Ними виявилися троє чоловіків 32, 33 і 39 років. У їхньому автомобілі були знайдені всі вкрадені речі. Чоловіки зізналися в скоєному.

Їм вже оголосили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 186 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Також їм можуть інкримінувати крадіжку з проникненням в житло (ч. 3 ст. 185 КК України). Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Затоці сталася масштабна пожежа, яка повністю спопелила дві бази відпочинку. Йдеться про споруди на території баз «Граніт» і «Атлантида».