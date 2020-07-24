Наглых воров задержали в Затоке. Фото: Pexels

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Курорты в Украине этим летом заполнены как никогда. Однако большим наплывом туристов решили воспользоваться воры.

В частности, на территории популярного курорта Затока в Одесской области правоохранители задержали трех мужчин, которые нагло обворовывали туристов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

По данным правоохранителей, мужчины приехали в курортный поселок, дождались, пока стемнеет, и начали грабить отдыхающих. В частности, они прокрались в один из домиков и украли оттуда планшет и мобильный телефон. Их не остановило даже то, что в это время в домике спали туристы.

Такой добычей мужчины не остались довольны и уже через несколько минут решили совершить еще одну кражу. Они увидели молодую пару, подошли к ним и отобрали у парня с девушкой телефон и сумку.

Потерпевшие сразу же обратились к правоохранителям, которые, в свою очередь, задержали преступников. Ими оказались трое мужчин 32, 33 и 39 лет. В их автомобиле были найдены все украденные вещи. Мужчины сознались в содеянном.

p dir="ltr"> Им уже объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 186 (кража) Уголовного кодекса Украины. Также им могут инкриминировать кражу с проникновением в жилье (ч. 3 ст. 185 УК Украины). Им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Затоке произошел масштабный пожар, который полностью испепелил две базы отдыха. Речь идет о сооружениях на территории баз «Гранит» и «Атлантида».