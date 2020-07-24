Планирует ли судиться с Зеленским, признался Турчинов — новости Украины

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Александр Турчинов, нардеп и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, которого неоднократно обвиняли в неспособности противостоять агрессии России в 2014 году, рассказал, планирует ли он подать иск против Владимира Зеленского о невыполнении президентом своих конституционных полномочий. Речь идет об объявлении войны России из-за аннексии Крыма.

Если говорить о требованиях украинского законодательства, то я должен был бы в условиях военной агрессии объявить России войну с последующим введением военного положения (в 2014 году — ред.)… Но мы были совершенно не готовы к полномасштабной войне с ядерной империей, — Турчинов заявил 24 июля в интервью «Цензор.Нет».

По мнению политика, Украина и сейчас еще не готова объявить войну России и начать военную операцию по освобождению оккупированного полуострова.

Я не играю в авантюрные игры, даже когда мне их навязывают. Я не буду подавать иск против нынешнего президента за невыполнение им своих конституционных обязанностей. Как в 2014 году, так, к сожалению, и сейчас Украина еще не готова объявить войну России в ответ на захват нашей земли и начать военную операцию по освобождению Крыма. Да, это формальное требование Конституции. Но, прежде всего, Конституция требует защитить страну, а не бездумно, для красивого пиара подвергать ее смертельной опасности, — резюмировал Турчинов.

Нардеп добавил, что военная прокуратура в течение нескольких лет расследовала вопрос необъявления войны России в 2014 году.

Проведены экспертизы. Поминутно было отработано все происходившее на полуострове… Все это в Офисе генпрокурора Украины и ГБР хотят переписать… Легитимный главнокомандующий, у которого есть свое большинство в парламенте, Кабмин, боеспособная армия в 2020 году, в отличие от 2014 года — не имеет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений для выполнения конституционных требований о защите страны от агрессии и освобождения Крыма… Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона, — резюмировал Турчинов.

Напомним, Турчинов также заявил, что уголовные производства против оппозиции — не что иное, как прямой заказ действующей власти. Политик утверждает, что экс-президента Порошенко «обвиняют в том, что он выполнял свои президентские полномочия».