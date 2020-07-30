Меган Маркл. Фото: People

https://racurs.ua/ua/n141812-megan-markl-zaboronyaly-posmihatysya-ta-nosyty-prykrasu-z-im-yam-garri-zmi.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, ще до отримання титулу неодноразово вступала в конфлікт із представниками Букінгемського палацу.

Про перше непорозуміння між Меган та королівською родиною розповіли біографи Омід Скобі й Керолін Дюран у книзі «У пошуках свободи: Гаррі, Меган і створення сучасної королівської сім’ї», передає People.

Як повідомляють біографи, ще у 2016 році, у перші місяці роману з принцом Гаррі, Меган Маркл мала непорозуміння з представниками палацу.

Майбутня герцогиня носила прикрасу з ініціалами, що символізували їхні з Гаррі імена. На той час роман пари був таємницею, а фотографи чатували на перші докази цієї інформації. Через прикрасу представники Букінгемського палацу за дорученням королеви мали провести розмову з Меган та закликати її відмовитися від аксесуара.





Ця розмова дуже обурила норовливу акторку. Для неї вимоги представників королівської родини здавалися безглуздими.

Автори книги пишуть, що Меган дуже розізлив той факт, що хтось із команди її майбутнього чоловіка розповідає їй, які прикраси варто вдягати та чому не варто посміхатися фотографу.

Після інструктажу із представниками палацу Меган Маркл телефонувала подрузі та скаржилась на незрозумілі для неї правила. Акторка розповіла подрузі, що в палаці її звинувачують у тому, що вона нібито заохочує фотографів, а в ЗМІ пишуть, що вона виглядає нещасною через те, що просто не посміхається на фото, як від неї вимагала королівська родина.

Книга «У пошуках свободи: Гаррі, Меган і створення сучасної королівської сім’ї» стала гучною новинкою у всьому світі. Наразі в мережі з’являються фрагменти видання, які розкривають нові деталі із життя королівської родини та шлюбу герцогів Сассекських.

У продаж книга надійде 11 серпня, тому всі американці матимуть змогу дізнатись більше деталей про знамените подружжя.

Автори видання описали життя принца Гаррі та Меган Маркл, починаючи із перших днів їхнього роману та завершуючи резонансною відмовою від королівських обов’язків. Інформацію для книги письменники діставали від інсайдерів із палацу та близьких друзів герцогів Сассекських.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі, герцог і герцогиня Сасекські, подали позов до суду після того, як невідомі зробили фото сина королівської пари Арчі за допомогою дрона.