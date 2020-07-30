Кремль захищає затриманих «вагнеровців» і говорить, що українців серед них немає. Фото: Интересно знать

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Затримані в Білорусі бойовики приватної військової компанії «Вагнера» — громадяни Росії, стверджують в Кремлі.

При цьому в Україні вважають, що серед затриманих є українці. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає РБК.

За словами Пєскова, заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що «вагнеровці» були послані для дестабілізації ситуації в країні перед виборами — це «інсинуації».

Також він заявив, що такого поняття як «приватна військова компанія» в Росії не існує з юридичної точки зору. Тому бойовиків «Вагнера» ​​не мають права переслідувати за участь у бойових діях на Донбасі.

Після заяви Кремля Білорусь проінформувала Україну про ситуацію навколо затримання російських бойовиків і попросила перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.

29 липня під Мінськом було затримано 32 росіянина, а ще один — на півдні Білорусі. Повідомляється, що вони є найманцями приватної військової компанії «Вагнера», яку російська влада використовує під час ведення конфліктів, у тому числі й на півдні України.

Щонайменше дев’ятеро із них фігурують у чорному списку українського порталу «Миротворець» як учасники військового конфлікту на Донбасі на стороні окупантів. За даними українського Міністерства закордонних справ, частина затриманих мають українське громадянство. У Службі безпеки України заявили, що вимагатимуть їхньої екстрадиції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав екстрену нараду з членами Ради безпеки республіки й доручив звернутися до російської влади за роз’ясненнями.