Кремль защищает задержанных «вагнеровцев» и говорит, что украинцев среди них нет. Фото: Интересно знать

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Задержанные в Беларуси боевики частной военной компании «Вагнера» — граждане России, утверждают в Кремле.



При этом в Украине считают, что среди задержанных есть украинцы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РБК.

По словам Пескова, боевиков удерживают без весомых причин, а заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что «вагнеровцы» были посланы для дестабилизации обстановки в стране перед выборами — это «инсинуации».

Также он заявил, что такого понятия как «частная военная компания» в России не существует юридически. Поэтому боевиков «Вагнера» не имеют права преследовать за участие в боевых действиях на Донбассе.

После заявления Кремля Беларусь проинформировала Украину о ситуации вокруг задержания российских боевиков и попросила проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

29 июля под Минском были задержаны 32 россиянина, а еще один — на юге Беларуси. Сообщается, что они являются наемниками частной военной компании «Вагнера», которую российские власти используют во время ведения конфликтов, в том числе, и на юге Украины.

По меньшей мере девять из них фигурируют в черном списке украинского портала «Миротворец» как участники военного конфликта на Донбассе на стороне оккупантов. По данным украинского Министерства иностранных дел, часть задержанных имеют украинское гражданство. В Службе безопасности Украины заявили, что будут требовать их экстрадиции.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко созвал экстренное совещание с членами Совета безопасности республики и поручил обратиться к российским властям за разъяснениями.