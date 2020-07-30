Владимир Путин (слева) и Дональд Трамп (справа), фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n141836-tramp-predlojil-perenesti-prezidentskie-vybory-v-ssha.html

Ракурс

Выборы в США, которые должны состояться осенью 2020 года, могут перенести. С таким предложением выступил президент США Дональд Трамп.

Перенести выборы он предложил из-за коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовано в Твиттере президента США.

В нем Трамп раскритиковал возможность проведения выборов в условиях эпидемии коронавируса путем голосования по почте.

По его мнению, такие выборы будут «наиболее неточными и мошенническими».

Это будет большим смятением для США, — заявил Трамп.

Он предложил отложить проведение выборов на то время, когда люди уже смогут безопасно и надлежащим образом проголосовать.

Это первый случай, когда Трамп публично поднял вопрос о возможности переноса президентских выборов в США, которые должны состояться в ноябре этого года. Ранее он критиковал возможность голосования на выборах по почте, считая такой способ уязвимым к мошенничеству.

В начале этого месяца шесть американских штатов планировали провести президентские выборы путем голосования по почте:

Калифорния;

Юта;

Гавайи;

Колорадо;

Орегон;

Вашингтон.

Всего в около половины штатов у избирателей есть возможность по запросу проголосовать по почте.

США в настоящее время занимают первое место по количеству выявленных случаев коронавирусной болезни COVID-19. С начала эпидемии там зарегистрированы более 4,5 млн случаев коронавируса.

Напомним, один из фаворитов американских президентских выборов — представитель Демократической партии Джо Байден, в середине июля, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Россия снова пытается вмешаться в избирательный процесс в США.