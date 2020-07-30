Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Путин (слева) и Дональд Трамп (справа), фото: kremlin.ru
Трамп предложил перенести президентские выборы в СШАhttps://racurs.ua/n141836-tramp-predlojil-perenesti-prezidentskie-vybory-v-ssha.htmlРакурс
Выборы в США, которые должны состояться осенью 2020 года, могут перенести. С таким предложением выступил президент США Дональд Трамп.
Перенести выборы он предложил из-за коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовано в Твиттере президента США.
В нем Трамп раскритиковал возможность проведения выборов в условиях эпидемии коронавируса путем голосования по почте.
По его мнению, такие выборы будут «наиболее неточными и мошенническими».
Это будет большим смятением для США, — заявил Трамп.
Он предложил отложить проведение выборов на то время, когда люди уже смогут безопасно и надлежащим образом проголосовать.
Это первый случай, когда Трамп публично поднял вопрос о возможности переноса президентских выборов в США, которые должны состояться в ноябре этого года. Ранее он критиковал возможность голосования на выборах по почте, считая такой способ уязвимым к мошенничеству.
В начале этого месяца шесть американских штатов планировали провести президентские выборы путем голосования по почте:
- Калифорния;
- Юта;
- Гавайи;
- Колорадо;
- Орегон;
- Вашингтон.
Всего в около половины штатов у избирателей есть возможность по запросу проголосовать по почте.
США в настоящее время занимают первое место по количеству выявленных случаев коронавирусной болезни COVID-19. С начала эпидемии там зарегистрированы более 4,5 млн случаев коронавируса.
Напомним, один из фаворитов американских президентских выборов — представитель Демократической партии Джо Байден, в середине июля, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Россия снова пытается вмешаться в избирательный процесс в США.
.