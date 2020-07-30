Выступление Зеленского вызвало ажиотаж в соцсетях. Фото: соцсети

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Владимир Зеленский, президент Украины, вновь взорвал социальные сети своим выступлением.

Накануне, 29 июля, глава государства посетил Киевскую детскую больницу «Охматдет», где открывали новый корпус медицинского учреждения. В конце своего выступления Зеленский предложил отказаться запускать или открывать что-либо к определенным датам, а делать это, когда оно будет готово. Об этом шла речь в выступлении, которое опубликовано Офисом президента в Facebook.

Все очень любят цифры: «ко Дню защиты детей мы должны открыть что-то грандиозное, чтобы все журналисты вышли и аплодировали, — какие молодцы, президент, министерство, до этого дня они это сделали». А там где-то замажьте, потом доработают. «Ко Дню Независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные — самолеты летят, будем всех бомбить», — заявил Зеленский.

Пародия Зеленского на предшественников понравилась не всем. В частности, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook написал, что настаивает на обнародовании результатов анализов, которые Зеленский и Порошенко сдавали перед президентскими дебатами. Вероятно, таким образом он намекнул на якобы наркотическое опьянение президента.

Публикация бывшего топ-чиновника собрала 1,3 тыс. лайков, почти 650 репостов и более 150 комментариев, большинство из которых — негативные.

Напомним, в Офисе президента заявили, что хотят взять под контроль «кассетные скандалы», которые сопровождают нынешнюю и предыдущую власть. Для этого на Банковой анонсировали создание нового законопроекта.