Виступ Зеленського визвав ажіотаж у соцмережах. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n141834-litaky-letyat-budemo-vsih-bombyty-vystup-zelenskogo-rozburhav-socialni-mereji.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, знову розбурхав соціальні мережі своїм виступом.

Напередодні, 29 липня, глава держави відвідав Київську дитячу лікарню «Охматдит», де відкривали новий корпус медичного закладу. Наприкінці свого виступу Зеленський запропонував відмовитися запускати або відкривати що-небудь до певних дат, а робити це, коли воно буде готове. Про це йшлося у виступі, яке опубліковане Офісом президента у Facebook.

Всі дуже люблять цифри: «до Дня захисту дітей ми повинні відкрити щось грандіозне, щоб всі журналісти вийшли і аплодували, — які молодці, президент, міністерство, до цього дня вони це зробили». А там десь замажте, потім допрацюють. «До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні — літаки летять, будемо всіх бомбити», — заявив Зеленський.

Пародія Зеленського на попередників сподобалася не всім. Зокрема, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян на власній сторінці у Facebook написав, що наполягає на оприлюдненні результатів аналізів, які Зеленський та Порошенко здавали перед президентськими дебатами. Ймовірно, таким чином він натякнув на нібито наркотичне сп’яніння президента.

Публікація колишнього топ-чиновника зібрала 1,3 тис. лайків, майже 650 репостів і понад 150 коментарів, більшість з яких — критичні.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що хочуть взяти під контроль «касетні скандали», які супроводжують нинішню та попередню владу. Задля цього на Банковій анонсували створення нового законопроекту.