Далекобійники висипали вантаж на дорогу, фото: «Преступности.нет»

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Далекобійники на трасі Н-24 в Миколаївській області висипали на дорогу вантаж гранітного відсіву, щоб не проходити ваговий контроль.

Інцидент стався 24 липня. Про це повідомляє видання «Преступности.нет» з посиланням на «Укртрансбезпеку» в Миколаївській області.

Вантаж перед заїздом на пункт вагового контролю скинули водії двох фур — DAF та Mercedes. Вагу вони вимірювати відмовилися.

Момент вивантаження фур потрапив на відео.

Зазначається, що співробітники «Укртрансбезпеки» провели документальний контроль, за результатами якого було виявлене перевантаження — у накладних була прописана вага вантажу, котрий перевозився.

Виявилося, що вага вантажівок становила 44,83 тонни та 45,89 тонни, що більше, ніж дозволена вага в 40 тонн. В результаті за проїзд перевантаженого транспорту водіїв вантажівок зобов’язали сплатити штраф на суму 101 євро. Також їм можуть виписати штрафи на загальну суму 34 тис. грн за порушення габаритно-вагових норм.

За інформацією видання, обидві ці вантажівки належать одному бізнесмену.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у червні несподівано залишив повідомлення у закритому чаті далекобійників. Він закликав не шукати шляхів для проїзду з перевантаженими фурами та назвав таких водіїв «засранцями».