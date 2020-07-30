Дальнобойщики высыпали груз на дорогу, фото: «Преступности.нет»

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Ракурс

Дальнобойщики на трассе Н-24 в Николаевской области высыпали на дорогу груз гранитного отсева, чтобы не проходить весовой контроль.

Инцидент произошел 24 июля. Об этом сообщает издание «Преступности.нет» со ссылкой на «Укртрансбезопасность» в Николаевской области.

Груз перед заездом на пункт весового контроля сбросили водители двух фур — DAF и Mercedes. Вес они измерять отказались.

Момент выгрузки фур попал на видео.

Отмечается, что сотрудники «Укртрансбезопасности» провели документальный контроль, по результатам которого был обнаружен перегруз фур — в накладных был прописан вес груза, который перевозился.

Оказалось, что вес грузовиков составил 44,83 тонны и 45,89 тонны, что больше, чем разрешенный вес в 40 тонн. В результате за проезд перегруженного транспорта водителей грузовиков обязали уплатить штраф в размере 101 евро. Также им могут выписать штрафы на общую сумму 34 тыс. грн за нарушение габаритно-весовых норм.

По информации издания, оба этих грузовика принадлежат одному бизнесмену.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в июне неожиданно оставил сообщение в закрытом чате дальнобойщиков. Он призвал не искать путей для проезда с перегруженными фурами и назвал таких водителей «засранцами».