Стрельбу из дома устроил заробитчанин на Херсонщине. Фото: полиция

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Ракурс

Стрельба произошла в Херсонской области 30 июля, один человек ранен.

Вооруженный инцидент произошел в поселке Велетенское Белозерского района. Молодой человек с признаками наркотического опьянения по неизвестным причинам на собственном дворе начал стрелять из ружья в воздух. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

В полицию позвонила соседка и сообщила о звуках выстрелов из соседнего двора. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то отец уговаривал 31-летнего мужчину бросить ружье. Тот открыл хаотичную стрельбу и подстрелив отца, закрылся в доме. Пострадавшего госпитализировали в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Сначала переговоры со стрелком не дали результатов и он отказывался сдаваться. После почти часа переговоров с преступником полицейским удалось выманить его на улицу, после чего он был задержан спецназом без единого выстрела.

Мать стрелка рассказала, что сын недавно вернулся с заработков и стал вести себя странно, был агрессивным. В ближайшее время он должен пройти медицинское обследование.

Следователи открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить до 15 лет заключения.

Напомним, 24 июля в Печерском районе Киева произошла стрельба и в результате вооруженного инцидента огнестрельные ранения получили два иностранных студента.