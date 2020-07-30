Стрілянину з будинку влаштував заробітчанин на Херсонщині. Фото: поліція

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Стрілянина сталася в Херсонській області 30 липня, одна особа поранена.

Збройний інцидент відбувся у селищі Велетенське Білозерського району. Молодий чоловік з ознаками наркотичного сп’яніння з невідомих причин на власному дворі почав стріляти з рушниці у повітря. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

У поліцію зателефонувала сусідка й повідомила про звуки пострілів з сусіднього двору. Коли правоохоронці прибули на місце події, то батько вмовляв 31-річного чоловіка кинути рушницю. Той відкрив хаотичну стрілянину та підстреливши батька, зачинився у будинку. Потерпілого госпіталізували в лікарню і нині його життю нічого не загрожує.

Спершу переговори з стрільцем не дали результатів, і він відмовлявся здаватися. Після майже години перемовин зі злочинцем поліцейським вдалося виманити його надвір, після чого він був затриманий спецназом без жодного пострілу.

Матір стрілка розповіла, що син нещодавно повернувся із заробітків і став поводитися дивно, був агресивним. Найближчим часом він мав пройти медичне обстеження.

Слідчі відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, 24 липня в Печерському районі Києва сталася стрілянина й внаслідок збройного інциденту вогнепальні поранення дістали двоє іноземних студентів.