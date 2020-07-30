Самоізоляцію скасують для українців, які в’їжджають з ОРДЛО та Криму. Фото: poglyad.tv

https://racurs.ua/ua/n141831-samoizolyaciu-skasuut-dlya-ukrayinciv-yaki-v-yijdjaut-z-ordlo-ta-krymu.html

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Самоізоляцію для українців, які повертаються з окупованого Криму чи окремих районів Донецької та Луганської областей, буде скасовано з 1 серпня.

З цього числа набуває чинності постанова уряду № 641 від 22 липня. Документ регламентує перетин лінії розмежування і адміністративної межі з Кримом. Наразі діє постанова, згідно з якою люди, які слідують з окупованих територій, мають встановити додаток «Дій вдома». Про це 30 липня заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «Українській правді».

За його словами, Демченко пояснив, що Кабмін залишає за собою право відновити цю норму новим документом у разі необхідності. Наразі ж під самоізоляцію підпадають особи, які не досягли 12 років. Це ж стосується дипломатів та тих, хто слідує транзитом, екіпажі вантажних, морських та повітряних суден, інструкторів збройних сил держав-членів НАТО.

У ДПСУ додали, що громадяни іноземних держав повинні мати обов’язковий страховий поліс. Крім того, цей документ буде не потрібен дипломатам, представникам офіційних міжнародних місій та членам їхніх сімей, військовослужбовцям армій країн-членів НАТО, які навчають підрозділи ЗСУ.

Нагадаємо, у липні Міністерство охорони здоров’я дозволило українцям скоротити термін самоізоляції, якщо особа отримає негативний ПЛР-тест на коронавірус. Водночас держава контролює дотримання самоізоляції за допомогою додатку «Дій вдома».