Самоизоляцию отменят для украинцев, въезжающих из ОРДЛО и Крыма. Фото: poglyad.tv

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Самоизоляция для украинцев, которые возвращаются из оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, будет отменена с 1 августа.

С этого числа вступает в силу постановление правительства № 641 от 22 июля. Документ регламентирует пересечение линии разграничения и административной границы с Крымом. На данный момент действует обязанность, что люди, которые следуют с оккупированных территорий, должны установить приложение «Дій вдома». Об этом 30 июля заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».

По его словам, Демченко пояснил, что Кабмин оставляет за собой право восстановить эту норму новым документом в случае необходимости. Сейчас же под самоизоляцию подпадают лица, не достигшие 12 лет. Это же касается дипломатов и те, кто следует транзитом, экипажи грузовых, морских и воздушных судов, инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО.

В ГПСУ добавили, что граждане иностранных государств должны иметь обязательный страховой полис. Кроме того, этот документ будет нужен дипломатам, представителям официальных международных миссий и членам их семей, военнослужащим армий стран-членов НАТО, которые обучают подразделения ВСУ.

Напомним, в июле Министерство здравоохранения разрешило украинцам сократить срок самоизоляции, если человек получит отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. В то же время государство контролирует соблюдение самоизоляции с помощью приложения «Дій вдома».