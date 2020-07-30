4 млн грн взятки вымогали у бизнесменов за списание штрафов. Фото: Украинская правда

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Борьба с коррупцией в Украине продолжается. Правоохранители задержали мужчину, который требовал 4 млн грн взятки у представителя двух предприятий за осуществление влияния на Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

За денежное «вознаграждение» он обещал вынести в пользу этих предприятий решение об уменьшении размера штрафов, которые были наложены на предприятия за нарушения законодательства. Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.







При получении первой части взятки, сумма которой составила 600 тыс. грн, чиновника задержали. Сейчас проводится следствие, и решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.





Сейчас мужчина задержан по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенной с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369−2 УК Украины).

Досудебное расследование проводится Главным следственным управлением Нацполиции Украины при содействии Управления стратегических расследований в г. Киеве.



Напомним, ранее мы сообщали, что взятку в размере 800 тыс. долл. предлагали председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. Чиновника хотели подкупить в обмен на назначение двух человек во главе госпредприятий, а также продления соглашения между одним из этих ГП и коммерческой структурой. Взяточников взяли на «горячем» во время передачи первого транша — 200 тыс. долл.