Рекомендации по обучению с 1 сентября дал Минздрав — карантин в Украине

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Карантин в Украине будет действовать как минимум до 31 августа. Каким будет обучение в учебных заведениях с 1 сентября в условиях адаптивного карантина, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины. Сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации для организации учебного процесса.

Речь идет о постановлении № 42 от 30 июля. Эти рекомендации опубликовала глава департамента образования столицы Елена Фиданян в Facebook.

Рекомендации:

к работе не допускается персонал заведения с температурой выше 37,2°C;

руководитель учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей;

ученики и работники школ, техникумов, университетов и т. д. должны понимать меры профилактики против COVID-19, а также уметь распознавать симптомы заболевания;

если у ученика/ученицы обнаружили симптомы заболевания при отсутствии родителей, его/ее рекомендуют временно изолировать в специально отведенное помещение и проинформировать об этом родителей;

учителя перед занятиями опрашивают учеников о самочувствии и обследуют на признаки респираторных заболеваний;

минимизировать перемещение учеников по заведению — например, проводить все занятия в одном кабинете;

передвигаться и заходить в помещение школы нужно в маске, во время занятий маску можно не использовать;

составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;

в туалетах должны быть антисептик, жидкое мыло и бумажные полотенца (или электросушилки для рук). Запрещено использование многоразовых полотенец;

по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;

проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут;

разместить на территории заведения контейнера для использованных средств индивидуальной защиты с надписью «Использованные маски и перчатки».

Также работники учебного заведения должны пройти инструктаж о том, как предотвращать распространение коронавирусной инфекции, соблюдать правила респираторной гигиены и тому подобное. Персонал должен быть обеспечен защитными масками из расчета: одна маска на три рабочих часа. После каждой смены маски важно вымыть руки с мылом или обработать антисептиком.

Напомним, в середине июля глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что в коронавирусных правилах для посещения школ учащимися пропишут методику измерения температуры тела.

Учебные заведения в Украине ушли на карантин 12 марта в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. В результате ученикам и студентам пришлось завершать учебный год в онлайн-режиме.