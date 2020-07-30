Кто возглавит ТКГ вместо Кучмы, решили у Зеленского

ТКГ в Минске. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n141828-kto-vozglavit-tkg-vmesto-kuchmy-reshili-u-zelenskogo.html

Ракурс

Леонид Кравчук, первый президент Украины, согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

На этой должности он заменит Леонида Кучму, который представлял Украину в ТКГ с 2014 по 2018 год. В июне 2019 года Кучма во второй раз стал во главе украинской делегации. О своем новом назначении Кравчук заявил в видеообращении, которое 30 июля обнародовал Офис президента.

Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не наступило. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился, — отметил экс-президент.

Кравчук также похвалил президента Владимира Зеленского за то, что он реанимировал нормандскую четверку и не боится принимать непопулярные решения.

Напомним, 28 июля в Офисе президента заявили, что второй президент Украины Леонид Кучма больше не возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске. Владимир Зеленский отметил, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной.

На днях вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что он будет временным исполняющим обязанности главы украинской делегации ТКГ.