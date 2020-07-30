Хто очолить ТКГ замість Кучми, вирішили у Зеленського

ТКГ у Мінську. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n141828-hto-ocholyt-tkg-zamist-kuchmy-vyrishyly-u-zelenskogo.html

Ракурс

Леонід Кравчук, перший президент України, погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

На ці посаді він замінить Леоніда Кучму, який представляв Україну в ТКГ з 2014 по 2018 рік. У червні 2019 року Кучма вдруге став на чолі української делегації. Про своє нове призначення Кравчук заявив у відеозверненні, яке 30 липня оприлюднив Офіс президента.

Я вже у своєму житті щось бачив і пройшов. Але час для відпочинку не настав. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі. Я буду це робити до останнього подиху. Тому я і погодився, — зазначив екс-президент.

Кравчук також похвалив президента Володимира Зеленського за те, що він реанімував нормандську четвірку та не боїться ухвалювати непопулярні рішення.

Нагадаємо, 28 липня в Офісі президента заявили, що другий президент України Леонід Кучма більше не очолює українську делегацію у Тристоронній контактній групі в Мінську. Володимир Зеленський наголосив, що робота Кучми в мінському процесі була надзвичайно важливою та водночас складною.

Днями віце-прем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що він буде тимчасовим виконувачем обов’язків очільника української делегації ТКГ.