Древнюю христианскую церковь нашли в Израиле — новости науки

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Ракурс

Древнюю христианскую церковь обнаружили археологи в ходе раскопок деревни Кафр Кама, расположенной рядом с горой Тавор на севере Израиля. Известно, что церковь была возведена более тысячелетия назад.

Руины храма обнаружили в ходе подготовительных работ для строительства детской площадки в деревне, где проживает небольшая община черкессов. Ученые полагают, что церковь соорудили в шестом-седьмом веке нашей эры, сообщает Haaretz.

Размеры основной части храма составляют 36 на 12 м. Церковь построили в самом конце Византийской эпохи, накануне мусульманского завоевания Израиля. Ее пол был украшен красочной мозаикой, которая частично сохранилась.

Перед храмом расположен двор, а входили в храм через притвор. Рядом с церковью — ряды однотипных помещений, часть из которых удалось обнаружить благодаря радару. Археологи не исключают, что церковь была частью монастыря.

Внутреннее помещение церкви делится на три апсиды. Пол основного и боковых нефов был мозаичным. При украшении пола уделялось особое внимание геометрическим и растительным мотивам, использовались камни синего, черного и красного цветов. Кроме этого, археологи обнаружили каменный ковчег, в котором хранились мощи святых.

По данным СМИ, в этом районе находится порядка 100 церквей, относящихся к тому же периоду. Но обнаруженная сейчас церковь за 1,4 тыс. лет довольно хорошо сохранилась. Это второй храм, найденный в Кафр Каме. В начале 1960-х годов здесь раскопали церковь начала шестого века нашей эры.