Спорткар McLaren. Фото: Motor1

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В Киеве эвакуировали редкую спортивную машину McLaren 720S. Владелец припарковал роскошный автомобиль в непредназначенном для этого месте на Малой Житомирской, поэтому его автомобиль эвакуировали вместе с другими нарушителями.

Инспекторы парковки погрузили необычное авто на эвакуатор и доставили его на штраф площадку. Об этом сообщает «Киев-Оперативный» на странице в Facebook.









Ситуацию с парковкой спорткара стали бурно обсуждать пользователи в социальных сетях.















Некоторые из пользователей удивились тому, что на автомобиле отсутствовали государственные номера. В свою очередь ряд других пользователей были рады тому, что автомобиль эвакуировали в соответствии с действующим законом несмотря на его «элитность» и материальное состояние владельца.

McLaren Automotive Limited — британский производитель спортивных авто. Фирма производит авто с 1963 года и является частью McLaren Group, куда также входит команда Формулы-1 и несколько технологических компаний. Стоимость автомобилей производителя стартует от 300 тыс. долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что компания BMW из Германии показала свою новинку — компактный спортивный седан BMW 2 Series Gran Coupe.