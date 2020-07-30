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Ракурс
Спорткар McLaren. Фото: Motor1

Редкий элитный спорткар эвакуировали в центре Киева (ФОТО)

30 июл 2020, 14:16
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В Киеве эвакуировали редкую спортивную машину McLaren 720S. Владелец припарковал роскошный автомобиль в непредназначенном для этого месте на Малой Житомирской, поэтому его автомобиль эвакуировали вместе с другими нарушителями.

Инспекторы парковки погрузили необычное авто на эвакуатор и доставили его на штраф площадку. Об этом сообщает «Киев-Оперативный» на странице в Facebook.

Автомобиль McLaren. Фото: Киев Оперативный

Автомобиль McLaren. Фото: Киев Оперативный

Ситуацию с парковкой спорткара стали бурно обсуждать пользователи в социальных сетях.

Скриншоты реакции соцсетей на эвакуацию авто

Скриншоты реакции соцсетей на эвакуацию авто

Скриншоты реакции соцсетей на эвакуацию авто

Некоторые из пользователей удивились тому, что на автомобиле отсутствовали государственные номера. В свою очередь ряд других пользователей были рады тому, что автомобиль эвакуировали в соответствии с действующим законом несмотря на его «элитность» и материальное состояние владельца.


McLaren Automotive Limited — британский производитель спортивных авто. Фирма производит авто с 1963 года и является частью McLaren Group, куда также входит команда Формулы-1 и несколько технологических компаний. Стоимость автомобилей производителя стартует от 300 тыс. долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что компания BMW из Германии показала свою новинку — компактный спортивный седан BMW 2 Series Gran Coupe.


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