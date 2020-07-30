Спорткар McLaren. Фото: Motor1

https://racurs.ua/ua/n141826-ridkisnyy-elitnyy-sportkar-evakuuvaly-u-centri-kyieva-foto.html

Ракурс

У Києві евакуювали рідкісну спортивну автівку McLaren 720S. Власник припаркував розкішне авто у непризначеному для цього місці на Малій Житомирській, тому його автівку евакуювали разом з іншими порушниками.

Інспектори з інспекції паркування повантажили незвичайне авто на евакуатор та доставили його на штрафмайданчик. Про це повідомляє «Київ-Оперативний» на сторінці у Facebook.









Ситуацію із паркуванням спорткару стали бурхливо обговорювати користувачі в соціальних мережах.













Деякі з користувачів здивувалися тому, що на автівці були відсутні державні номери. Зі свого боку низка інших користувачів були раді тому, що автівку евакуювали згідно із чинним законом попри її «елітність» та статки власника.

McLaren Automotive Limited — британський виробник спортивних авто. Веде відлік з 1963 року та є частиною McLaren Group, куди також входять команда Формули-1 та кілька технологічних компаній. Вартість автівок виробника стартує від 300 тис. дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що компанія BMW з Німеччини показала свою новинку — компактний спортивний седан BMW 2 Series Gran Coupe.