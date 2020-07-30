Акція поблизу КМДА. Фото: ГО «Стоп Свавіллю»

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Мітинг під будівлею Київської міської державної адміністрації 30 липня влаштували активісти.

Демонстранти вимагають припинити корупційні схеми «смотрящего» за Києвом Дениса Комарницького, народного депутата Миколи Тищенка та його свояка Германа Блінова. У зв’язках з цими людьми та покриванні їхніх схем вони звинуватили міського голову Києва Віталія Кличка. Про це йдеться на сторінці громадської організації «Стоп свавіллю» у Facebook.

У публікації йдеться про те, що мер столиці видав розпорядження про виділення майже 400 млн грн на ООО «Еко-Буд-Трейд». Зазначається, що, за інформацією журналістів, ця компанія в останні роки отримала з бюджету міста 6 млрд грн на добудову Подільського мосту і ще понад 1 млрд грн на будівництво 1,8 км Окружної.

Тож тут постає логічне питання до мера Кличка: чи він в долі з Комарницьким, Тищенком та Бліновим, якщо продовжує виділяти гроші на їхню компанію і покривати їхні корупційні схеми? — зазначають активісти.

Учасники мітингу вимагають Кличка пояснити, чому він досі не звільнив начебто корумпованих керівників Департаменту містобудування і архітектури КМДА Олександра Свістунова, Юрія Тація та Олександра Яструбенка.

Нагадаємо, у червні народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос, заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак, народний депутат Микола Тищенко та колишній депутат Київради Денис Комарницький причетні до корупції. Крім того, Комарницького вважають так званим «смотрящим» за Києвом.